Turkse voetbalfans vierden met veel getoeter feestje

Groningen – Turkse voetbalfans hebben dinsdagavond na de overwinning op Oostenrijk op het EK voetbal een feestje gevierd op de Grote Markt. Dat ging gepaard met veel geclaxonneer.

In Leipzig speelde Turkije tegen Oostenrijk. Binnen een minuut was het 1-0 voor de Turken dankzij een doelpunt van Merih Demiral. Dezelfde Demiral tekende in de tweede helft voor de 2-0. De Oostenrijkers kregen veel kansen maar de Turkse doelman Günok stond zijn mannetje. Michael Gregoritsch maakte kort daarna 2-1. Het gaf energie voor een slotoffensief waarbij de Oostenrijkers verschillende kansen kregen op de gelijkmaker maar deze goal viel niet. Eindstand: 2-1. Schrijft Oogtv.nl.

Kort na het laatste fluitsignaal reden auto’s de Grote Markt op. “Er wordt veel geclaxonneerd en er wordt met Turkse vlaggen gezwaaid”, vertelt OOG-verslaggever Sientje van Schie. Ook in andere Europese steden vieren Turkse inwoners feest. Komende zaterdag is Turkije de tegenstander van het Nederlands elftal in de kwartfinales op het EK.

Foto's