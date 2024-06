Kabinet komt met taskforce tegen explosies

Er komt een landelijke taskforce die het toenemende aantal explosies moet gaan aanpakken. Ook in Groningen nemen deze aantallen toe. Zo vonden er in de Herestraat afgelopen jaar twee explosies plaats. Dat meldt OOGTV.nl

Vorig jaar nam het aantal explosies met tweehonderd procent toe ten opzichte van 2022: van 343 naar 1.054. Het demissionaire kabinet komt nu met een Strategisch Offensief Tegen Explosies. In deze taskforce komen onder andere vertegenwoordigers van gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid te zitten. “Juist door de eendrachtige samenwerking van de lokale en landelijke partijen kunnen we elkaar versterken en meer effect sorteren in de bestrijding van dit buitengewoon zorgwekkende fenomeen”, schrijft demissionair minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) in haar brief aan de Tweede Kamer.

Op 12 juli vorig jaar vond er een explosie plaats bij een beautysalon in de Herestraat. In september gebeurde dit opnieuw. Verschillende media meldden dat de explosies gelinkt konden worden aan een reeks incidenten in Winschoten en Oude Pekela. De taskforce die nu wordt opgericht heeft als doelstelling om analyses te maken van daders, opdrachtgevers, werkwijzen en opsporingsmethoden, en deze kennis gaat delen met gemeenten die een groot explosieprobleem hebben.

