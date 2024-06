Vernieuwde zuidelijke ringweg nadert voltooiing (Video)

Groningen – Er is de afgelopen maanden stevig doorgewerkt om van de ringweg rond Groningen daadwerkelijk weer een ringweg te maken.

Op 2 september moet het deel dat ondergronds is aangelegd weer aansluiten op de rest van de ring. De oude weg moet dan gesloopt zijn. “We moeten het stuk over het spoor nog weghalen, dus we zijn hier nog wel even bezig”, aldus Bert Kramer van Combinatie Herepoort. Het slopen van de oude ring over het spoor gebeurt in augustus.

Een stukje oude ringweg blijft staan en zou een kunstwerk worden, het Geheugenpaviljoen. Maar veel bewoners willen dat ook dit deel gesloopt wordt, want zij hebben geen goede herinneringen aan de ringweg en vinden het monument lelijk. Daarom is het besluit opgeschort door de gemeenteraad. “Wat je nu ziet zijn alleen maar kale liggers, dat ziet er natuurlijk niet uit”, zegt Kramer. “Maar als je ziet wat er straks van gemaakt wordt krijg je een hele andere uitstraling van het geheugenpaviljoen. Dan zie je pas wat de bedoeling was om die liggers te laten liggen”. Video hier.

De omwonenden hebben veel last gehad van de bouw van de nieuwe zuidelijke ringweg. Zij worden daarom zaterdag getrakteerd op een concert van Gruno ’s Postharmonie en het komische zangduo Rooie Rinus en Pe Daalemmer. Het concert wordt vanuit de verdiepte ligging van de ringweg gegeven. “Je moet het zien als een bedankje voor de omgeving, voor alle overlast die we hier veroorzaken”, aldus Kramer.

Foto's

Deel dit artikel