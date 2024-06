Oldambt – Ze zijn het zat. Geen illegale car meetings meer op het industrieterrein De Rensel in Winschoten zegt de Gemente via Instagram. Te gevaarlijk en te veel overlast; daarom is er een noodbevel van kracht. Hierdoor kan er direct en strenger gehandhaafd worden door de politie schrijven ze.

-Industrieterrein De Rensel in Winschoten

-De komende zaterdagavonden en -nachten

-Tussen 18.00 en 02.00 uur

Zie ook het bevel

Foto's