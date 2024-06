Groningen – Bij het DOT aan de Vrydemalaan heeft dinsdagavond een afval brand gewoed. Wat er precies gebeurd was is niet bekend. De situatie was even grimmig. Mensen kregen ook bekeuringen.

Er was veel emotie bij de partijen. Er lijkt brand gesticht te zijn bij daklozen achter een container. Inmiddels is een vrouw aangehouden die een agent zou hebben geslagen, meer info ontbreekt.

