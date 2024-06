Hoogezand – De brand die donderdag 13 juni uitbrak in een slaapkamer aan de Reviusstraat in Hoogezand, is aangestoken.

Dat maakt de politie Ommelanden Midden duidelijk op sociale media. De politie is dan ook op zoek naar getuigen en camerabeelden die iets hebben kunnen zien tussen 4.45 en 5.00 uur ’s ochtends. Dat meldt Rtvnoord.nl.

