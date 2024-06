Bad Nieuweschans – De Duitse politie hield zaterdagmiddag een grote grenscontrole op de A7 bij Bad Nieuweschans in verband met het EK. Zondag 16 juni is in Hamburg de wedstrijd Polen-Nederland. Al het verkeer wordt van de A7 geleid en moet via de politie controle op de parkeerplaats. Er zijn geen resultaten bekend.



Veel Nederlandse fans die gecontroleerd worden kunnen er om lachen en maken van de gelegenheid gebruik voor een plaspauze.

Foto's

