Leek – De politie ontving woensdagochtend omstreeks 10:00 een melding van een dreigende situatie aan de Van Panhuyslaan in Leek. De politie spreekt over dat er mogelijk gestoken is.

De politie meldt dat één persoon gewond is geraakt en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet verdere onderzoek.

