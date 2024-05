Oude zuidelijke ringweg al in delen gesloopt

Groningen – De oude zuidelijke ringweg is op veel punten afgebroken. De komende dagen worden de liggende delen van het stuk over het Oude Winschoterdiep weggehaald door aannemersbedrijf Herepoort. Dat meldt Aanpak Ring Zuid. Dat meldt OOGTV.nl

Bij dit onderdeel van de operatie zijn de geluidsschermen al weggehaald. De afbraak van de oude zuidelijke ringweg is opgedeeld in zeven vakken. Vakken 1 en 7 zijn inmiddels afgebroken.

De komende periode wordt van vak 6 richting het westen gewerkt om de overige delen te slopen.

De nieuwe verdiepte ligging

In de tussentijd gaan ook de werkzaamheden in de verdiepte ligging door. De bouwers zijn inmiddels bezig met het afwerken van het betonoppervlak en de barriers. Aan de oostkant van de tunnel zijn damwanden geplaatst. Hier komen keerwanden tegenaan, die alvast klaar zijn gemaakt voor installatie. Ook zijn in de tunnel installaties aangebracht, aangesloten en getest.

Foto's