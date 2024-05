Groningen – In de viskraam op het Sontplein is donderdag rond 12:30 uur brand uitgebroken. Er was in het begin forse rookontwikkeling is te zien op een video. Vermoedelijk is de brand ontstaan in de frituur.

De brandweer was binnen twee minuten ter plaatse. Hoe groot de schade is, is onduidelijk.

Foto's