Groningen – De Mc Donald`s aan de Herestraat was donderdagavond korte tijd ontruimd omdat er met pepperspray was gespoten in de zaak. Gasten moesten tijdelijk de zaak uit. Er werd geventileerd.



50 meter verderop is ook nog een prullenbak in brand gestoken. Daarbij was een persoon lastig tegen de brandweer.

Foto's