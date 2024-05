24 uurs staking FNV Metaal

Hoogezand – Op woensdag hield FNV Metaal een 24-uursstaking in Groningen en Limburg, waar leden werden opgeroepen om deel te nemen voor een betere Metaal & Techniek cao. Eind april waren er al soortgelijke stakingen geweest in andere regio’s, en er werden meer verwacht.

FNV cao-onderhandelaar Peter Reniers noemde het gebrek aan bereidheid om aan de belangrijkste cao-eisen te voldoen teleurstellend. Hij benadrukte het belang van een nieuwe cao om de sector voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

Op woensdag 8 mei vond de staking plaats in Groningen, met Hotel Faber in Hoogezand als locatie. Stakers konden zich daar inschrijven van 08.00 tot 09.30 uur, nadat ze zich hadden verzameld bij verschillende bedrijven voor een optocht naar Hotel Faber. Diverse bedrijven deden mee, waaronder Eekels Technology, Spie, Ziegler Brandweertechniek, Equans en Kampen Industrial Care. Tijdens de staking waren er sprekers zoals FNV dagelijks bestuurder Bas van Weegberg en CNV voorzitter Piet Fortuin, met een optreden van TikTok Tammo.

FNV Metaal bestuurder Anthony Williams sprak over de teleurstellende situatie met betrekking tot de lonen in de techniek en de hoge inflatie van de afgelopen jaren. Hij benadrukte de noodzaak van actie en meldde dat er meer stakingen in voorbereiding waren.

Belangrijke eisen aan de cao waren onder meer een loonsverhoging en verbeteringen in de regelingen voor vervroegd uittreden, het generatiepact en de stagevergoeding. De cao Metaal en Techniek is de grootste in de marktsector en heeft betrekking op een groot aantal werknemers en werkgevers in diverse sectoren.

Foto's