Bedrijfsbus raakt op de zijkant bij Vriescheloo

Vriescheloo – Aan de Dorpsstraat in Vriescheloo is dinsdagmorgen rond 11:30 uur een eenzijdig ongeluk gebeurd.

Een bestuurder raakte met zijn bedrijfsbus een boom en kwam op de zijkant terecht. Meerdere politievoertuigen, een ambulance en de brandweer werden opgeroepen voor het ongeval.

De brandweer werd na korte tijd weer geannuleerd, de persoon was uit het voertuig. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. De bestuurder kon zelfstandig het voertuig verlaten. Hij werd even onderzocht door aanwezige ambulancepersoneel. De weg is afgesloten vanwege de berging en onderzoek.

Foto's