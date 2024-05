Groningen: Mishandeling bij het Jaagpad, wie kent deze jongen (Video)

Groningen – Op vrijdag 12 april omstreeks 14:30 uur wordt een 60-jarige man op de fiets ingehaald door een andere fietser voor een supermarkt aan de Wilhelminakade in Groningen. De voorbijgaande fietser trapt de man hard in zijn rug en dit zorgt ervoor dat het slachtoffer hard ten val komt.

De man houdt meerdere beenbreuken over aan de mishandeling en hij heeft een lang revalidatietraject in het vooruitzicht. De verdachte fietst na de trap door in de richting van Paddepoel. De politie is naar hem op zoek.

Signalement

De verdachte is een jongen van ongeveer 15 jaar oud. Hij heeft donkerblond haar en droeg een trainingsbroek en een grijze jas. Hij reed op een grijze Swapfiets.

Contact

Kent of herkent u de verdachte? Heeft u de mishandeling zien gebeuren en heeft u ons nog niet gesproken? Neem dan contact met ons op via de Opsporingstiplijn 0800-6070. Doet u dit liever anoniem? Dan belt u Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het onderstaande tipformulier.

Foto's

Deel dit artikel

Video

Social media