Stadskanaal – Woensdagmiddag raakte een persoon met een scootmobiel te water bij de Vloeivelden in Stadskanaal. Hierop werden de hulpdiensten opgeroepen.

De persoon is uit het water gehaald en onderzocht in de ambulance. De brandweer heeft daarna de scootmobiel uit het water gehaald. Het is niet bekend of het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht.

Foto's