Voorjaarsmarkt bij het Brandweermuseum

Sappemeer – Zaterdag 11 mei 2024 organiseert Brandweermuseum Hoogezand – Sappemeer voor de 4e keereen Voorjaarsmarkt de markt is van 10:00 uur tot 16:00 uur.

We hebben weer diverse aanmeldingen ontvangen van standhouders die graag op de voorjaarsmarkt willen staan. De teller staat op 20 standhouders, Marc Bakker is daar erg blij mee.

We hebben voor de kinderen gratis bekertje ranja en een leuke springkussen. Dus reden genoeg om naar onze gezellige Voorjaarsmarkt te komen aldus Marc Bakker.

We hebben de datum 11 mei gekozen dit is de dag voor Moederdag, we hebben 20 standhouders met een ruim assortiment aan decoraties ed. Het Brandweermuseum heeft zelf ook een ruimte op de voorjaarmarkt waar wij vele perkplanten in diverse soorten, maten en kleuren gaan verkopen. De plantje “vliegen over de toonbank” dus wees op tijd dan heb je de meeste keus. Het is ook mogelijk om een bestelling te plaatsen dus mochten we iets niet hebben dan kunnen we dat wellicht wel voor u regelen.

De Voorjaarsmarkt word als het mooi weer is buiten gehouden op ons voor terrein. De kramen worden mooi ruim opgesteld zodat we een mooie ruime Voorjaarsmarkt hebben, het museum is uiteraard ook open voor publiek, hier kunt u genieten van een mooie verzameling van oud Brandweermaterieel. Ook is ons nieuw aanwinst de Fordson te bekijken, en in het museum hebben wij een grote brandweerauto staan waar de kinderen in mogen zitten.

Mocht de weersvoorspelling iets wat tegen vallen dan bouwen wij de Voorjaarsmarkt op in het Brandweermuseum en verhuizen we een aantal voertuigen naar buiten. Dat is het voordeel dat we flexibel zijn en ruimte hebben.

Wij hebben ook 5 artiesten uitgenodigd die de hele dag Live muziek ten gehore brengen. Krzysztof Groen, Josien Bakker, Warntje Brugge, Jetta Post en Be Schmaal komen op de Voorjaarsmarkt zingen.

Op ons terrasje kunt u genieten van onze heerlijke gehaktballen, broodjes hamburger, patat, koffie, thee en fris drinken. Er hoeft geen entree betaald te worden om de Voorjaarsmarkten het Brandweermuseum te bezoeken.

Dus wees welkom en geniet van de Voorjaarsmarkt en ons museum.

