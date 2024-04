Blunder Gerechtshof: Een paar drukken op de knop met grote gevolgen

Marum – Door een blunder bij het gerechtshof in Leeuwarden volgde donderdag geen uitspraak in het langslepende proces van de Marumer zwembadmoord zegt Dvhn.nl donderdagmiddag. Eén van de uitspraken werd per ongeluk te vroeg online gezet.

Een kleine, menselijke fout met enorme gevolgen. Even na 11.00 uur op donderdag popte op de website rechtspraak.nl opeens de uitspraak tegen Johan L. (59) uit Kampen op. Wat volgde was een dag van wraken, lang wachten en uiteindelijk helemaal niets.,,Schandalig’’, zegt een zus van de in 2012 vermoorde Jan Elzinga uit Marum over de gang van zaken. Dat meldt Dvhn.nl(+meer info klik hier)

