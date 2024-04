Treinen stonden zaterdagavond om 22:30 u drie minuten stil uit protest tegen vele geweld (update)

Groningen – Net als in de rest van Nederland stonden ook in Groningen alle treinen van de NS zaterdagavond drie minuten stil. Dat deed de treinvervoerder om 22:30:uur uit protest tegen geweld richting treinpersoneel.

De NS en anderen wil met het stilzetten van de treinen aangeven dat de overheid iets moet doen tegen het toenemende geweld tegen treinpersoneel.

Aanleiding daarvoor is een incident van afgelopen zaterdag, waarbij een hoofdconductrice en machinist mishandeld zijn door een groep jongeren in een trein tussen Delft en Den Haag. De actie was geslaagd.

