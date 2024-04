Bellingwolde – Aan de Oostersingel in Bellingwolde is donderdagavond rond 19:15 uur brand ontstaan in een garage.

De garage was bij aankomst van de brandweer al niet meer te redden. Er was veel rookontwikkeling. Bij brand is asbest vrijgekomen. De omgeving is afgezet. Er kwam ook asbest vrij. De brandweer moet nu nog nablussen.

