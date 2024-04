Garnwerd – De brug in het Reitdiep(geen Van Starkenborgh Kanaal) bij Garnwerd is woensdagmiddag aangevaren door een zeilboot. (Scheepvaart)verkeer kan er tijdelijk niet langs. Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk.

Monteurs waren snel ter plaatse. Volgens een woordvoerder van de provincie Groningen kwam de zeilboot door de wind tegen de zijkant van de brug terecht meldt Rtvnoord op hun website. Later werd bekend dat de brug weer open was, hij was twee uren gestremd.

Foto's