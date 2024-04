Groningen – Op de N355 is ter hoogte van de Reitdiephaven een voeg in het wegdek kapot. Op donderdag 11 april voert de provincie Groningen herstelwerkzaamheden uit om dit te repareren. Dit gebeurt overdag tussen de ochtend- en de middagspits. Verkeer kan in beide richtingen bij afslag Reitdiep via de af- en opritten langs de werkzaamheden heen rijden.

Automobilisten moeten rekening houden met verkeershinder en extra reistijd.

