Marum: Maximale taakstraf geëist tegen organisator (29) van de afvaldumping

Groningen – ‘Ze was de spil van de actie en de organisator.’ Dat zei officier van justitie Erik Stoeten over de rol van een 29-jarige vrouw uit Oldehove bij de afvaldumping op de A7 in de buurt van Marum in de zomer van 2022. Dat meldt Rtvnoord maandag.

Hij eiste tegen haar voor de rechtbank in Leeuwarden de maximale taakstraf van 240 uur. Daarnaast een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan een deel voorwaardelijk. Als gevolg daarvan hoeft ze niet meer de gevangenis in, omdat ze na haar aanhouding al enige tijd heeft vastgezeten. Meer(+bron) Rtvnoord.nl.

