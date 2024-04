Loslopende nandoe in Marum

Marum – Zondagmiddag kregen de politie een melding om te gaan naar Marum. Daar zou een loslopende emoe gezien zijn. Ter plaatse zagen ze inderdaad een nogal groot uitgevallen kip in het weiland.

Bij navraag bij kenners bleek het niet om een emoe te gaan, maar om een nandoe.. De door de politie zelfbenoemde Nathan Nandoe bleek al een tijdje los te lopen. Zelf vangen bleek geen optie, aangezien dat best heel veel stress oplevert bij het beestje en de kans dan groot is dat het beestje dan overlijdt.

De kenners vertelden ook dat Nathan Nandoe best goed in het wild kan overleven. Blijft natuurlijk wel dat Nathan Nandoe waarschijnlijk aan iemand toebehoort. Dus als iemand de eigenaar kent of weet, dan mag diegene contact opnemen!

Foto's