Stinkende vuilniszakken met rottend afval laat brandweer in actie komen in binnenstad

De Groningse brandweer moest zondagmiddag in actie komen in de Waagstraat in de binnenstad voor een vermeende gaslekkage. Uiteindelijk bleek de vreemde lucht die geroken werd geen aardgas te zijn.

Rond 14.00 uur werd er in en bij een winkel een vreemde lucht geroken waarop door het winkelpersoneel het alarmnummer werd gebeld. Vanuit de meldkamer werd daarop gesommeerd om het pand te ontruimen. “Toen we ter plaatse kwamen zijn we direct op onderzoek uitgegaan”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Bij zulke meldingen is onze viergasmeter een belangrijk instrument. Met dit meetapparaat kunnen we een ruimte controleren op de aanwezigheid van vier gassen: CO, H₂S, HC en O2. In de winkelruimte konden we echter niks verdachts ontdekken.”

Vuilniszakken met inhoud

De brandweer is daarop in de omgeving gaan controleren. Bosklopper: “In het pand vindt op een bovenverdieping een verbouwing plaats. Ook ligt een deel van de straat, naast de winkel open. Ook op die plekken hebben we gecontroleerd, maar werden geen verontruste waarden waargenomen. Toch roken ook wij een vreemde lucht. Uit verder onderzoek bleek dat in een naastgelegen ruimte, naast de winkel, vuilniszakken met inhoud lagen opgeslagen. Dat is gaan rotten en die stank werd geroken. De beheerder van het pand is geïnformeerd en de vuilniszakken zijn inmiddels afgevoerd.”

Verrottingsproces

Of de warme temperaturen van zondag aanleiding zijn dat de stank zich nu openbaart kan de brandweer niet zeggen: “Er spelen bij zulke situaties verschillende factoren. Hoe lang ligt het er bijvoorbeeld? En uit welke richting komt de wind? Maar het is ook zeker zo dat bij hogere temperaturen het verrottingsproces versneld wordt. De situatie is in ieder geval opgelost, en de winkel kan weer door klanten bezocht worden.”

