Rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs

Regio – Op donderdag 4 april 2024 is er door de politie een persoon gecontroleerd.



De persoon is in korte tijd drie keer betrapt op rijden terwijl diens rijbewijs ongeldig is verklaard. De persoon was gewaarschuwd dat als hij/zij zou blijven rijden, het voertuig in beslag zal worden genomen.

Dit is dan nu ook gebeurd. De persoon mocht zijn/haar weg vervolgen op de benen. De Officier van Justitie zal bepalen wat er met het voertuig zal gebeuren. De persoon heeft kans dat het voertuig verbeurd wordt verklaard. Het voertuig zal dan richting domeinen gaan.

Foto's