Groningen – Op de A28 tussen Haren en Groningen heeft donderdag aan begin van de avond een aanrijding tussen meerdere voertuigen plaatsgevonden. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het overige verkeer had hinder van het incident.

Er is niks bekend over gewonden. Rijkswaterstaat was ook aanwezig voor begeleiding van het verkeer.

Foto's