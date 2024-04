Brand in papiertransportbaan in Oude Pekela

Oude Pekela – Aan de Industrieweg-West in Oude Pekela is donderdagochtend brand uitgebroken in een papiertransportbaan. Het betrof een groot pand en daarom is uit voorzorg opgeschaald naar middelbrand. Een tweede blusvoertuig en het groot watertransport kwamen daardoor ook.

Het vuur was overgeslagen naar de opslag van papier. Zij hebben een mobiele kraan opgeroepen om ons te helpen bij het leeghalen van de loods. WZ willen de voorraad uit de loods halen, het materiaal buiten afblussen en voorkomen dat het vuur zich uitbreidt naar het gebouw.

De brand is onder controle, maar nog niet uit. Ze hebben kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar het gebouw. Het nablussen en leeghalen van de loods zal vermoedelijk nog een aantal uren gaan duren. Bij de brand is gelukkig niemand gewond geraakt. Zie ook

Foto's