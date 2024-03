Politiekids aan de slag voor een veilig Midden-Groningen

Hoogezand – Dinsdag 2 april beëdigen burgemeester Adriaan Hoogendoorn en teamchef Timmo Klok van de politie de politiekids van Midden-Groningen. Er doen 9 kinderen uit groepen 7 van scholen in de wijken Gorecht-West en Spoorstraat-Kieldiep in Hoogezand mee.

Ze gaan drie maanden lang iedere woensdagmiddag samen met de politie en de gemeente aan de slag met activiteiten waarmee ze inzicht krijgen in het werk van de politie en wat daar allemaal bij komt kijken.

Op een positieve manier in contact

De politiekids krijgen een uniek kijkje achter de schermen in de wereld van de politie. Het doel van dit project is om kinderen bewuster te maken van de invloed die ze hebben op hun eigen leefomgeving (regels, normen en waarden, respect) en ze daarnaar laten gedragen. Kinderen komen op een positieve manier in contact met de politie.

Tijdens de drie maanden is er aandacht voor fysieke en mentale weerbaarheid, bijvoorbeeld goede voeding, voldoende beweging, ‘jij en je omgeving’ en hoe je daaraan een steentje kunnen bijdragen. Ook het echte politiewerk komt aan de orde, zoals het uitvoeren van snelheidscontroles. Aan het einde van de drie maanden ontvangen de politiekids een diploma uit handen van de burgemeester en de teamchef van de politie.

Verbeteren veiligheid Midden-Groningen

Politiekids is onderdeel van het project Verbeteren Veiligheid Midden-Groningen. Uit onderzoek bleek dat de wijken Spoorstraat-Kieldiep en Gorecht-West in Hoogezand het meest kwetsbaar zijn als het gaat om veiligheid. De veiligheidsregisseur organiseert met verschillende partijen gezamenlijk activiteiten die de veiligheid en leefbaarheid voor langere tijd verbeteren. De ervaringen die de gemeente hiermee opdoet, worden vervolgens ook in andere wijken en dorpen ingezet. ‘Verbeteren veiligheid Midden-Groningen’ is een van de 20 projecten die onderdeel zijn van het lokale programmaplan Hart voor Midden-Groningen. Met de projecten van Hart voor Midden-Groningen werkt de gemeente aan een goede toekomst van iedere inwoner in de gemeente Midden-Groningen.

Foto's