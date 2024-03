Automobilist aangehouden na scheppen verkeersbord op N355

Groningen – Politieagenten hebben dinsdagavond een automobilist aangehouden op de N355 bij Reitdiephaven nadat de bestuurder een verkeersbord had geschept. Dat meldt Oogtv.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.15 uur. “Een automobilist, die uit de richting van de Plataanbrug kwam, en richting Zuidhorn reed, schepte, net na de afrit van de westelijke ringweg, in ieder geval één verkeersbord. “Het voertuig heeft daarbij flinke schade opgelopen. Niemand raakte gewond. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Agenten zagen redenen om de bestuurder aan te houden. De persoon is in de boeien geslagen, reden onbekend.

Naar de precieze toedracht wordt onderzoek gedaan. “Vanwege het ongeluk was één rijbaan afgesloten. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te slepen.

Foto's