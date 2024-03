Politie doet inval in woning Paddepoel, geen verdachte aangetroffen (update)

Groningen – Bij de Siriusstraat in de wijk Paddepoel werd maandag rond 13:00 uur uit voorzorg een Ondersteunings groep (OG) ingezet.

Waar de tip weg kwam is onbekend. Mogelijk zal er zich iemand in een woning bevinden die vuurwapen gevaarlijk was, achteraf bleek dat niet het geval. Daarom was er uit voorzorg een ambulance en veel politie aanwezig waaronder agenten in zware vesten met schilden.

Na een huiszoeking is de politie weer vertrokken. De politie wilde niet meer kwijt dan dat er niemand was aangehouden en dat het ging om “een actie ging in verband met een lopende zaak”.

Foto's