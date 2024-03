Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Groningen, man (21) aangehouden

Melding vernielingen

Omstreeks 06:00 uur ontvingen we een melding van meerdere vernielingen aan auto’s aan de Helperzoom in Groningen. Toen we ter plaatse gingen troffen we aan de De Savornin Lohmanlaan in Groningen een 21-jarige man uit Groningen aan.

Aanhouding verdachte

Vervolgens zocht de man de confrontatie met de agenten op en pleegde vernielingen aan meerdere auto’s, waaronder een politieauto. De agenten ter plaatse hebben een waarschuwingsschot gelost. Daarop kon de verdachte worden aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Er is niemand gewond geraakt. Ze spreken met getuigen en betrokkenen van deze vernielingen.