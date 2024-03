Vrijdag start Operatie Ring Zuid. Dit gebeurt er in fase 1 en 2 (Video)

Werkzaamheden

Fase 1: 23 en 24 maart

Fase 1 begint vrijdagavond en duurt tot maandagochtend. Tijdens dit weekend maken we een tijdelijke verbinding voor het verkeer van Assen naar Hoogezand. We verwijderen en plaatsen barriers (lage muurtjes), geleiderails en borden en we halen de verkeerslichten weg. Daarnaast beginnen we met het wegfrezen van asfalt op het tijdelijke Julianaplein.

Fase 2: 25 maart – 26 april

De tweede fase begint maandagochtend. Op het Julianaplein zijn dan alleen de twee tijdelijke verbindingen Assen > Hoogezand en Hoogezand > Assen in gebruik. Dit verkeer kan doorrijden zonder verkeerslichten.

In deze tweede fase zijn we vooral bezig aan de westzijde van het Julianaplein en bij het Vrijheidsplein. Bij het Julianaplein breken we de tijdelijke Julianabrug af en maken we de nieuwe Julianabrug klaar. Ook bouwen we de verbindingsboog Drachten > Assen af. Bij het Vrijheidsplein maken we de verbindingsboog Ring West > Julianaplein klaar voor gebruik.

Fase 2 eindigt in de nacht van 26 op 27 april met het inrichten van de nieuwe verkeerssituatie. Deze ‘omzetnacht’ plaatsen we betonnen barriers, die we in de loop van de nacht moeten inzagen. We brengen belijning aan en verplaatsen de hekken.

Laat de auto staan als dat kan

Door de wegafsluitingen op en bij het Julianaplein kan het erg druk worden op alle andere wegen in en rondom Groningen. Daarom vragen we iedereen in Groningen zijn of haar reisgedrag aan te passen.

Laat de auto staan als het kan.

Pak de fiets of neem bus of trein.

Moet je echt met de auto, blijf dan uit de spits.

Check je route voor vertrek en houd rekening met extra reistijd.

Omleidingsroute: Rondje Ring

Moet je echt met de auto, dan gaat je belangrijkste omleidingsroute via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg. Dit kan lijken op een enorme omweg, maar we verwachten dat dit de snelste route is. Kies je voor een route binnendoor, dan is de kans aanzienlijk dat je in een file belandt.

Volg verder zo goed mogelijk de omleidingsroutes. Houd er rekening mee dat je navigatiesysteem misschien niet volledig up-to-date is. Dat kan zeker de eerste dagen van een nieuwe fase het geval zijn.

Verkeersmaatregelen

We nemen op verschillende plekken in en rond de stad maatregelen om een ‘gridlock’ te voorkomen. Dat is een situatie waarbij het autoverkeer totaal vast komt te staan.