Winschoten – De brandweer heeft een aantal woningen aan de Abel Tasmanstraat in Winschoten preventief ontruimd omdat er gas werd geroken.

De straat is afgezet en Enexis kwam ter plaatse. Volgens een woordvoerder van Enexis is er geen lek aangetroffen. De straat is inmiddels weer vrij. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's