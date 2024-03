Groningen- In een woning aan de Jan van Goyenstraat ging woensdagmiddag rond 16:30 uur een rookmelder af. Niemand bleek thuis te zijn.

Een brandweerman is via het raam op de eerste etage naar binnen gegaan. De brandweer deed een controle, er was gelukkig geen echte brand. De woning werd netjes afgesloten. De batterij moet worden vervangen.

