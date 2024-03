Gaskraan in Groningen gaat definitief dicht zodra nieuwe wet van kracht is

Groningen – De kraan op het Groninger aardgasveld wordt definitief gesloten, zodra de wet rond het sluiten van het Groningenveld van kracht is.

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor de wet. Ook het amendement van Sandra Beckerman en vier andere Kamerleden, waardoor de definitieve sluiting van het Groningenveld niet persé per 1 oktober hoeft plaats te vinden, werd aangenomen.

Tijdens het debat over de nieuwe winningswet van vorige week, die de definitieve sluiting betekent van het Groningenveld, werd al duidelijk dat zowel staatssecretaris Vijlbrief als een Kamermeerderheid voor een snelle sluiting van het gasveld waren.

Nu de wet door de Tweede Kamer is die voor beton in de Groningse gasputten moet zorgen, moet de Eerste Kamer akkoord geven en een agenderingsverzoek is aangevraagd. De Eerste Kamer is al gevraagd de betreffende wet zo snel mogelijk op de agenda te zetten. Vijlbrief liet een week geleden ook al weten dat een streefdatum van 1 mei voor de definitieve sluiting haalbaar is. Dat kan zodra de nieuwe wet in werking treedt. Dat gebeurt zodra deze in het staatsblad is gepubliceerd.

