Drie zwaargewonden bij ongeval Uithuizermeeden (Video)

Uithuizermeeden – Bij een aanrijding op de Torenstraat in Uithuizermeeden zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie personen zwaargewond geraakt schrijft Rtvnoord. Het gaat om een 21-jarige man en vrouw uit Uithuizermeeden en een 22-jarige man Uithuizermeeden. De auto waarin zij reden sloeg over de kop en kwam tegen een boom tot stilstand.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden bij het ongeluk ingezet. De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's

Deel dit artikel