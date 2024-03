Wijkagent Eva Dijkman grijpt naast landelijke Vrouw in de Media Award

Groningen – Eva Dijkman was het afgelopen jaar wel de ‘Vrouw in de Media’ in Groningen, maar landelijk greep de wijkagente uit de Oosterparkwijk naast de prijs. Dat meldt Oogtv.nl

Na haar nominatie voor de prijs, door vorige maand te worden uitgeroepen als ‘Vrouw in de Media’ voor Groningen, kon het publiek twee weken stemmen voor de landelijke editie van de prijs. Die titel ging naar Sofie van de Waart (Noord-Brabant), die als onderwijskundige te zien was de documentaire ‘De utopie van Sofie’ over kansengelijkheid in het onderwijs.

“Super bedankt aan de mensen die op mij gestemd hebben”, laat Dijkman weten in een reactie via Instagram. “Het was een enorm leuk avontuur. Maar heel eerlijk, ik ben ook wel blij dat het er nu op zit en dat ik maandag gewoon weer lekker de wijk in mag.”

De prijs werd vrijdagmiddag uitgereikt bij Beeld & Geluid in Hilversum. De Vrouw in de Media Award wordt sinds 2009 toegekend en is een initiatief van Expertdatabase Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden.

