Groningen – Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in de rechtbank van Groningen donderdag een celstraf van 15 maanden tegen een 24-jarige man uit Veendam meldt Rtvnoord donderdag. Hij zou in juni 2023 onder andere een overval hebben gepleegd op de Spar aan de Zonnelaan in Groningen. De rechtbank doet uitspraak op 21 maart.



De man zou die dag tegen de caissière ‘geef me je geld’ hebben geroepen en een graai in de kas hebben gedaan. Meer(+bron RTvnoord.nl)

