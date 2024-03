Verlaten plaats ongeval in Leek

Leek – Op maandag 4 maart 2024 omstreeks 11:40 uur is er een aanrijding geweest op de kruising Lindensteinlaan met de Goldbergsingel te Leek. Bij de aanrijding is een fietser ten val gekomen. Het betrokken voertuig is doorgereden.

De fietser reed over het fietspad, gelegen langs de Lindensteinlaan. De fietser reed vanuit het centrum in de richting van het politiebureau. De auto reed over de Lindensteinlaan, komende uit de richting van het politiebureau. De auto sloeg rechtsaf de Goldbersingel op en sneed te fietser af. De fietser kon niet op tijd remmen, waardoor deze tegen de achterzijde van de auto is gereden. De fietser heeft hierdoor verwondingen en schade opgelopen.

De politie is op zoek naar de bestuurder en eventuele getuigen van dit ongeval. Bent of herkent u zich in bovenstaand verhaal, neem dan contact met 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.

Foto's