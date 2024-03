Alles over financial lease

Groningen – Als zzp’er of mkb’er is een mooie bedrijfswagen onmisbaar. Toch is een dergelijke uitgave een forse investering. Iets dat niet alle ondernemers willen of kunnen betalen. Dankzij de fiscale voordelen van financial lease is dit een interessante optie voor zakelijke rijders. Of je nu een nieuwe auto wilt of een occasion, met deze leasevorm kan het allebei.

In dit artikel zullen we je meer vertellen over deze aantrekkelijke leasevorm en zullen we de voordelen van financial lease op een rijtje zetten.

Wat is financial lease?

Financial lease is een zakelijke leasevorm die het mogelijk maakt om een nieuwe auto of occasion aan te schaffen zonder direct het gehele aankoopbedrag te hoeven betalen. Zo betaal je maandelijks een vast percentage van het aankoopbedrag. Groot voordeel in vergelijking met andere leasevormen is dat je met financial lease wél officieel eigenaar wordt van de auto.

Fiscaal aantrekkelijk

Zoals al eerder aangegeven is financial leasing erg aantrekkelijk voor zakelijke rijders. Dit heeft onder andere te maken met de vele fiscale voordelen. De fiscale voordelen verbonden aan financial lease zijn:

Renteaftrek

Investeringsaftrek

Fiscaal afschrijven

De rente die je bij financial lease betaalt mag je fiscaal aftrekken. Dit houdt in dat het rentebedrag mag aftrekken van je winst. Hierdoor betaal je onderaan de streep minder belasting. Verder mag je geld dat je investeert in je onderneming aftrekken van je winst. Met financial lease kom je voor deze zogeheten investeringsaftrek in aanmerking. Tot slot mag je ieder jaar een deel van de aanschafkosten fiscaal afschrijven. Het maximale percentage dat je af mag schrijven is 20% van het aankoopbedrag.

Jaarlijks kan je een deel van de aanschafkosten fiscaal afschrijven. Dit komt neer op maximaal 20% van de aanschafprijs van je bedrijfsmiddel aftrekken per jaar. De kosten worden verdeeld over de jaren dat het bedrijfsmiddel gebruikt wordt.

Overige financiële voordelen

Buiten het feit dat er vele fiscale voordelen zijn, biedt financial lease ook nog andere financiële voordelen. Ten eerste is een groot voordeel van deze zakelijke leasevorm dat je niet direct de complete aanschafprijs hoeft te betalen. Hierdoor behoud je deze financiële middelen en kun je deze vervolgens in andere aspecten van je onderneming investeren.

Ten tweede is het eigenaarschap van de auto financieel aantrekkelijk. In tegenstelling tot andere leasevormen ben je bij financial lease namelijk zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van je auto. Hierdoor kun je zelf bepalen wanneer je auto toe is aan een onderhoudsbeurt. Bij andere leasevormen wordt ieder krasje of deukje gelijk gerepareerd. Hierdoor kan de rekening flink oplopen. Met financial lease heb je dit allemaal zelf in de hand. Wel is het belangrijk om te onthouden dat oudere auto’s over het algemeen vaker onderhoud nodig hebben. Mocht je dus van plan zijn om een dergelijke auto te leasen, dan kan het zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud alsnog aardig in de papieren lopen.

Een nieuwe auto of occasion leasen

Als je een bedrijfsauto wilt gaan leasen, zul je de keuze moeten gaan maken tussen een nieuwe auto of een occasion. Met deze leasevorm kun je alle kanten op. Zo kun je kiezen voor een luxe mercedes financial lease auto. Met een bedrijfswagen van dit populaire Duitse automerk kom je goed voor de dag als je een klant bezoekt. Ga bijvoorbeeld voor een A-klasse als je op zoek bent naar een sportieve hatchback of voor een Vito als je liever in een bestelbus rijdt. Ongeacht het model dat je gaat rijden, met financial lease profiteer je altijd van financiële voordelen.

Ook liefhebbers van elektrische auto’s kunnen gebruik maken van financial lease. Het aanbod aan volledig elektrische auto’s stijgt iedere dag en momenteel is de bijtelling op dit soort wagens ook nog eens lager.

De voordelen van financial lease op een rij

Om je een overzichtelijk beeld te geven van de voordelen van financial lease hebben we ze hieronder voor je op een rij gezet.

De kosten voor een bedrijfswagen worden in maandelijkse termijnen betaald en niet in één keer als grote investering vooraf;

De looptijd, het leasebedrag en de slottermijn bepaal je zelf;

De maandelijkse termijnen zijn een vast bedrag en stijgen niet. Ook niet als de bankrente wel stijgt;

Meerdere fiscale voordelen;

Direct eigenaar van de auto

Op bedrijfswagens mag je 100% belasting terugvorderen, voor personenauto’s is dit 50%

Nadelen van financial lease

Hoewel financial leasing vele voordelen heeft, zitten er ook enkele nadelen aan de leasevorm. Deze vind je hieronder:

De overeenkomst wordt gewaarborgd door het goed: als je niet betaalt, kan het goed opnieuw in bezit worden genomen;

Niet-betaling kan een negatieve invloed hebben op de kredietwaardigheid van zowel het bedrijf als de borgsteller;

De financieringsmaatschappij is de wettige eigenaar van het goed, en je bent niet de eigenaar van het goed;

Het goed is niet beschermd als jij of je bedrijf failliet gaat.

