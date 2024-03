Groningen- Op de Westerhaven heeft maandagmiddag rond 16:30 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. Hierbij is de fietser gewond geraakt.

De weg was deels gestremd. Autoverkeer werd tijdelijk via de busbaan omgeleid. De persoon werd in een ambulance behandeld en daarna overgebracht naar een ziekenhuis, de politie maakte een rapportage op.

Foto's