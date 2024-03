Groningen – De eigenaar heeft zich gemeld vorige week. En heeft de fiets van ons ontvangen. Eigenaar heel blij. Bedankt voor het delen daardoor herkenning.

Eerdere melding: Zag de politie een man fietsen in de Haddingestraat,een controle resulteerde in achtervolging te voet. Deze verloor de 25jr verdachte waarop hij werd aangehouden. De fiets is vermoedelijk van diefstal afkomstig. Mocht de fiets van u zijn dan graag contact politie Groningen.

