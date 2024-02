Groningen- Op de Rembrandt van Rijnstraat heeft woensdagmiddag rond 17:05 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een scooter.

Hierbij is de scooter bestuurder gewond geraakt. Het slachtoffer werd behandeld in een ambulance. De straat was tijdelijk afgesloten. De politie rapporteerde het ongeval.

