Wat zijn bongs en welke variant past het beste bij jou?

Groningen – Een bong is een apparaat dat wordt gebruikt voor het roken van cannabis of wiet. Ze zijn geliefd omdat ze de rook terugkoelen door middel van water. Hierdoor wordt de rook zachter en aangenamer om in te ademen. Door de stijgende vraag naar bongs zijn er inmiddels veel verschillende soorten te koop. In dit artikel nemen we je mee langs de bekendste varianten.

Mocht je overwegen om een bong aan te schaffen, dan weet je na het lezen van deze blog welke bongs het meest gebruikt worden en of deze aansluiten bij jouw wensen. Allereerst zullen we je uitleggen hoe een bong werkt en waarom het een ware musthave is voor iedere cannabisliefhebber.

Wat is een bong?

Bongs zijn een soort waterpijp die het mogelijk maken om wiet te roken zonder extra benodigdheden zoals vloei en tip. Daarnaast hoef je geen tabak toe te voegen. Bongs bestaan uit een buis en een kom. Voor gebruik wordt deze kom gevuld met water. Vervolgens plaats je de wiet in een klein bakje dat met een verlengstuk vast zit aan de buis. Tijdens de verhitting van de cannabis inhaleert de gebruiker, waarna de buis zich vult met rook. Tevens moet de gebruiker zijn vinger over een klein gaatje in de buis houden. Ben je klaar om de rook volledig te inhaleren? Verwijder dan de vinger van het gaatje.

De bongs worden gevuld met water of in sommige bongs zelfs met ijs om de rook terug te koelen. Dit resulteert in rook die prettiger is om te inhaleren en maakt daarmee de algehele rookbeleving voor de gebruiker vele malen beter. Verder zijn bongs populair vanwege de eenvoud. Ben je in het bezit van een bong en wiet? Dan kun je direct beginnen zonder eerst een joint te hoeven draaien.

Rechte bongs

Nu je weet wat een bong is en hoe hij werkt, zullen we je meer vertellen over de verschillende soorten bongs. Allereerst beginnen we onze lijst met de ‘standaard’ rechte bongs. Dit zijn eenvoudige bongs met een rechte buis zonder poespas. Door het simpele ontwerp zijn deze varianten gemakkelijk schoon te maken. Verder zijn ze ook scherp geprijsd wat ze geschikt maakt voor beginners die nog niet zeker weten of het gebruik van een bong echt wat voor ze is.

IJsbongs

Verder zijn er ook speciale ijsbongs. Dit zijn bongs die de rook nog verder terugkoelen dan de standaard varianten. Zoals de naam al doet vermoeden wordt er in deze bongs gebruikgemaakt van ijs in plaats van water. De extra verkoeling van de rook zorgt uiteraard dat de rook nog zachter op de keel is, maar heeft ook als voordeel dat er daardoor diepere hits genomen kunnen worden.

Percolator bong

Een van de meest populaire bongvarianten is de percolator bong. Dit zijn bongs met extra filters. Deze filters kun je zien als een soort buisjes waar de rook doorheen moet om in de koelkamer te komen. Binnen deze bongsoort zijn er meerdere varianten op de markt. Deze varianten verschillen van elkaar op basis van soort filtratie en koeling. Hieronder hebben we er een paar voor je op een rij gezet:

Honeycomb bong: deze bongs filteren de rook door middel van honingraatvormige buisjes. Vandaar de naam, honeycomb bong.

Inline percolator: dit zijn bongs waarin de filterende buisjes in een horizontale positie zijn aangebracht.

Tree arm percolator: dit zijn bongs die zijn vernoemd naar het uiterlijk, dat lijkt op takken van een boom.

Gravity bong

We sluiten de lijst af met zogeheten Gravity bongs. Deze werken op een andere manier dan traditionele modellen. Zo wordt de rook in deze varianten verzameld door gebruik te maken van de zwaartekracht. Door een vacuüm te creëren vult de kamer zich met rook waarna deze geïnhaleerd kan worden. In veel gevallen worden deze bongs zelfgemaakt. Dit is eenvoudig te doen door een plastic fles in de breedte doormidden te snijden en deze in een emmer met water te plaatsen. Tijdens de verhitting van de wiet wordt de fles langzaam uit het water getrokken waardoor een vacuüm ontstaat.

Foto's