Brugstoring maandag: patiënt tussen slagbomen van ene naar andere ambulance

Groningen – Ambulancepersoneel moest maandag op de Ring Zuid in Groningen improviseren om een patiënt op tijd in het ziekenhuis te krijgen. Schrijft Rtvnoord.nl.



De ambulance was op weg van Hoogezand naar het Martini Ziekenhuis in Stad, toen hij in een file belandde op de zuidelijke ringweg. De oorzaak was een mankement aan de Euvelgunnerbrug.

Door een technische storing bleef die brug openstaan. Ruim een uur later was het probleem in zoverre opgelost dat het brugdek weer omlaag kwam. Er kwam een tweede ambulance

Katstra: ‘De patiënt is vervolgens van de ene ambulance met een brancard tussen de slagbomen door naar de andere gebracht. Meer(+bron) Rtvnoord.nl

