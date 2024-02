Honderden mensen lopen mee met mars voor Oekraïne (foto’s)

Honderden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen met de mars voor Oekraïne die door de binnenstad voerde. Zaterdag is het precies twee jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon.

Op verschillende locaties wordt zaterdag stilgestaan bij de inval. Zo trad om 16.00 uur het vrouwenkoor Femmes Majeures op in de hal van het Hoofdstation. Om 16.30 uur begon een programma op de Nieuwe Markt, bij Forum Groningen. Daarbij werd een mars door de binnenstad gelopen. Men eindigde op de Nieuwe Markt waar een aantal toespraken werden gehouden, en was er muziek en dans. Ook burgemeester Koen Schuiling was hierbij aanwezig.

Schoendozen

Schuiling reikte ook een schoendoos uit die gevuld is met schoolspullen: “Het gaat om een actie van een aantal jonge Nederlandse meiden uit Haren”, liet Willemijn Kemp van De Sociale Brigade vorige week weten. “De meiden hebben deze actie opgezet samen met een groep Oekraïense vrijwilligers. De bedoeling is dat er vijfduizend schoendozen gevuld worden die naar kinderen in Oekraïne gaan. In het land is een gebrek aan alles. Met het pakketje hopen we de kinderen blij te maken, maar ook een mogelijkheid te bieden waarmee ze zich kunnen uiten. Dat ze gebeurtenissen op papier kunnen zetten.”

In het begin van de avond wandelde men naar het Stadhuis waar rozen en kaarsen werden geplaatst, en men een moment stil was. Aansluitend kon er wat gegeten en gedronken worden.

Foto's