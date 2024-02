Zeer ernstig gewond meisje in Winsum aangetroffen op straat, 1 verdachte aangehouden (update)

Winsum – Woensdagavond rond 20.45 uur kreeg de politie een melding van een ernstige steekincident op de AS de Belcourtlaan in de wijk De Brake in Winsum. Ter plaatse trof te politie een persoon zwaargewond aan. Volgens getuigen gaat het om een meisje van 17 of 18 jaar jong, dit is nog niet bevestigd door de politie voorlichter, het zou gaan om een ruzie in de relationele sfeer zeggen getuigen.

Ambulance waaronder ook het MMT kwamen met spoed ter plaatse om medische hulp te bieden. Er werd een tent geplaatst. Het slachtoffer van het steekincident werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.



De politie heeft gelukkig gelijk één verdachte( jongen) kunnen aangehouden, dat melden ze op X. Donderdagmorgen volgt meer informatie over leeftijden enz.. De recherche deed de hele nacht onderzoek. De buurt is geschokt.



Update: Diverse mensen melden rond middernacht aan de redactie van 112Groningen dat ze inmiddels zou zijn overleden, dat is nog niet bevestigd, donderdag volgt meer informatie over deze trieste zaak.



Foto's

Deel dit artikel

Social media