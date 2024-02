Wildervank – Een melding dinsdagavond om 23:55 uur voor brandweer Veendam van een woningbrand aan de Pijlkruidstraat in Wildervank.

Wat er exact aan de hand was is niet bekend. De woning werd door de brandweer even geventileerd.De hoogwerker en brandweer Gieten werden niet ingezet verder.

Foto's