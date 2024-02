Cel en behandeling voor man (20) die brand stichtte op balkon van moeder aan Gorechtkade

Groningen – Een twintigjarige man uit Groningen moet een verplichte klinische behandeling ondergaan van de rechtbank, omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, voor het stichten van een brand op een balkon aan de Gorechtkade. De Stadjer kreeg ook een celstraf opgelegd, maar hoeft niet opnieuw de cel in.

De opgelegde straf is daarmee zo goed als gelijk aan de eis die het Openbaar Ministerie twee weken geleden vroeg aan de rechtbank. De man kreeg een gevangenisstraf opgelegd van 416 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. De 236 overgebleven dagen bracht de Stadjer al door in voorarrest. De man is, zo stelt de rechtbank, verminderd toerekeningsvatbaar voor zijn daden en legt daarom een verplichte behandeling op.

De Stadjer is verantwoordelijk voor de brand, die op 19 juni vorig jaar plaatsvond op een balkon van een portiekwoning aan de Gorechtkade. Daarbij raakten de brandstichter zelf en zijn moeder gewond. De man zou de brand hebben gesticht uit frustratie en irritatie, na een ruzie met zijn moeder. De buren wisten het vuur uiteindelijk te doven met een brandblusser. Zegt Oogtv.nl.

“De gevolgen zijn weliswaar relatief beperkt gebleven, maar dat was mogelijk anders geweest indien de vlammen niet tijdig zouden zijn geblust door buurtbewoners”, stelt de rechtbank. “Daarbij komt dat verdachte hen niet heeft geholpen, doordat hij de balkondeur aan de buitenzijde op slot had gedraaid. De brand is juist door zijn toedoen verergerd, aangezien verdachte doeken over het vuur gooide en hij vervolgens lijdzaam toekeek.”

