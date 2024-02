Drugsvangst na controle voertuig in Groningen: 19-jarige man aangehouden

Groningen – Tijdens een routinecontrole zaterdagavond heeft de politie in Groningen een aanzienlijke hoeveelheid drugs en geld aangetroffen in een voertuig. De bestuurder, een 19-jarige man, werd als verdachte aangehouden en is ingesloten voor verder onderzoek.

De controle vond plaats naar aanleiding van verdachte activiteiten rondom het voertuig, waarbij de politie besloot tot een grondige inspectie. Tijdens deze inspectie werden drugs en een aanzienlijke som geld aangetroffen in het voertuig.

De 19-jarige bestuurder van het voertuig werd direct aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. Hij is overgebracht naar het politiebureau.

